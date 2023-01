/ Via Stanislao Lista

Salerno piange Assem, la studentessa investita da un'auto vicino al Teatro Verdi

La 27enne, impegnata in un dottorato di ricerca presso l'Università, è stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Stanislao Lista. Alla guida della vettura un 20enne di Mercato San Severino