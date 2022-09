Salerno piange Donata De Falco: a lutto il mondo dell'accoglienza e della solidarietà

Dolore a Salerno per l’improvvisa scomparsa di Donata De Falco, moglie del presidente dell’associazione Ipotenusa Paolo Romano.

L'impegno nel sociale

Marito e moglie, per decenni, sono stati impegnati insieme nella costruzione di una reale rete di accoglienza, solidarietà e condivisione sociale principalmente per i più bisognosi. Dal 1992, infatti, hanno aperto la loro casa a tanti ragazzi in affido, tramandando il loro insegnamento anche ai figli Luca e Martina.

Le esequie

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 16.30 presso la chiesa di Gesù Redentore nel quartiere Europa.