Lutto a Salerno, la famiglia Trezza piange Elena Giaquinto

Dolore a Salerno per la scomparsa di Elena Giaquinto, moglie del noto agente immobiliare Vincenzo Trezza. Le esequie saranno celebrate domani (mercoledì 31 gennaio 2024), alle 10.30, presso la Chiesa dei Salesiani, nel quartiere Carmine. La camera ardente è stata allestita presso la Casa del Commiato del Cavaliere Antonio Guariglia in via San Leonardo. Alla famiglia Trezza ed in particolare al giornalista Tullio le condoglianze della redazione di Salernotoday.