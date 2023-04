Salerno piange Lucia, una bimba di soli 12 anni volata in cielo alla vigilia di Pasqua

E’ volato in cielo, nel giorno della vigilia della Santa Pasqua, un angelo di nome Lucia Cicchetti. Aveva solo 12 anni ma da tempo lottava contro una brutta malattia. Un dolore immenso e indescribile per la mamma Sabina, il papà Giuseppe, le sorelle Francesca e Anna e i familiari tutti, che non le hanno mai fatto mancare il proprio sostegno in una battaglia molto difficile.

Il cordoglio della Salernitana

Vicinanza alla famiglia è stata espressa anche dal presidente della Salernitana Danilo Iervolino: “L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia Cicchetti per la scomparsa della cara Lucia, sorella di Anna e Francesca due piccole calciatrici della Salernitana femminile”. Messaggi di cordoglio sono giunti anche dalla Filt Cgil Salerno e dalle Autolinee Palmentieri.

Le esequie

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria ad Martures a Torrione. La camera ardente è stata allestita presso la Funeral Home Alfa e Omega situata in via Cappelle Superiori, 3.