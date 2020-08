Scuola a lutto: addio a Luisa Annunziata, storica preside del "Da Procida"

Lutto a Salerno per la scomparsa di Luisa Fiore Annunziata, storica preside del liceo “Giovanni Da Procida” di Salerno. Aveva 87 anni ed è volata in cielo per raggiungere il marito, che l’ha preceduta lo scorso febbraio. Addolorati per la perdita della cara madre i cinque figli: Nicola, Maria Barbara, Antonio, Paolo e Massimo. I funerali saranno celebrati alle ore 17 di oggi presso la chiesa dell’Annunziata.

Il messaggio

Il ricordo del figlio Antonio sui social: “Mamma non ce la faceva più a vivere senza il suo Pasquale ed ha deciso di raggiungerlo. Il loro era un legame indissolubile. È stata una madre fantastica. La sua vita l’ha divisa tra scuola e famiglia amando, ricambiata, i suoi studenti. A noi figli ha dato molto di più di quanto avremmo meritato. Buon viaggio mamma, in qualche posto tu e Papà continuere ad essere felici. Mamma è a Paestum".