Salerno piange Maria Piscopo Gallozzi: "Un esempio di generosità e amore"

Salerno piange la scomparsa di Maria Piscopo, moglie di Enrico Gallozzi - titolare insieme ai fratelli dell’azienda “Gallozzi Group” - e madre di cinque figli: Giuseppe, Gabriella, Daniel Alfonso, Martina e Serena. Maria Piscopo era molto conosciuta in città per il tuo attivismo nell’Azione Cattolica e nell’Unità Pastorale del “Centro storico”. Una famiglia, quella Gallozzi-Piscopo, da sempre impegnata nel volontariato e nella solidarietà.

I messaggi

Il ricordo dell’Azione Cattolica: “L'Azione Cattolica dell'Unità Pastorale Centro Storico si associa al dolore di Enrico, Giuseppe, Gabriella, Daniel, Martina, Serena e della famiglia tutta per la perdita della cara Maria. Da moglie e madre ha testimoniato con entusiasmo la bellezza dell'essere famiglia. Nella comunità si è spesa per l'educazione dei ragazzi e delle giovani coppie. È stata ed è un esempio grande di generosità e amore soprattutto verso i più bisognosi. Siamo grati al Signore per averci fatto suoi compagni di strada. Ora ci precede in Paradiso da dove continuerà ad accompagnarci alla luce del Risorto”. Il messaggio dell’Unità Pastorale Centro Storico: “Tutta la comunità si stringe alla famiglia Gallozzi. Tra le braccia della Vergine di Costantinopoli affidiamo la nostra amata Maria”.

Le esequie

I funerali saranno celebrati questa mattina, alle 11.30, presso la chiesa di Sant’Agostino dal parroco Don Felice Moliterno.