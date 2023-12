Morta a Salerno Mariella Magi, vedova del poliziotto ucciso da "Prima Linea"

E' morta all'improvviso, la notte scorsa, a Salerno, Mariella Magi, vedova di Fausto Dionisi, il poliziotto medaglia d'oro al valore civile, ucciso il 20 gennaio 1978 a Firenze da militanti di Prima Linea che cercavano di far evadere alcuni detenuti dal carcere delle Murate. A comunicarlo è l'associazione Memoria, che riunisce familiari di appartenenti alle forze dell'ordine e della magistratura uccise dal terrorismo, di cui Mariella Magi era presidente.

Il dolore

La vedova Dionisi è morta a Salerno, dove si trovava in visita alla figlia, per una complicazione sanitaria. Sarà sepolta nei prossimi giorni a Firenze assieme al marito Fausto nella tomba di famiglia al cimitero comunale di Peretola. "Con la perdita di Mariella Magi Dionisi - afferma la vice presidente dell'associazione Memoria Silvana Perrone, vedova dell'agente di polizia Claudio Graziosi - perdiamo non solo la colonna portante, ma un'amica e confidente, che tanto si è spesa in questi quasi 40 anni di attività a portare avanti il ricordo di tutti i nostri cari, morti sotto il piombo dei terroristi e soprattutto nel cercare di avere giustizia e riconoscimenti da parte dello Stato per i nostri figli rimasti senza un padre perché hanno garantito la sicurezza dei cittadini e dello Stato". "Non ci sono sentimenti di vendetta nella memoria - queste le parole ripetute spesso da Magi -. C'è la richiesta di verità e di giustizia, perché troppo spesso non abbiamo avuto né l'una né l'altra. I nostri morti, e noi con loro, hanno dovuto subire per molti anni una sottile, persistente forma di violenza contenuta nella dimenticanza e nell'oblio in cui ci avevano relegato e che abbiamo continuato a subire per più di 40 anni, in silenzio, pur non avendo mai cessato di credere nelle Istituzioni, magari essendo noi lo Stato più di quanto lo Stato lo fosse con noi".