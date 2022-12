Trovata morta in un B&B, l'autopsia chiarirà le ragioni del decesso della 39enne

Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di una 39enne di Cava de’ Tirreni, trovata morta all’interno di un bed and breakfast nella zona di via Settimio Mobilio a Salerno, domenica scorsa. La struttura è vicino ad una comunità dove la donna aveva dimorato da tempo.

L'indagine

A rinvenire il cadavere erano stati i gestori della struttura ricettiva, che avevano poi allertato la polizia. Secondo i primi rilievi, sul corpo della donna non vi erano segni di violenza. L'esame autoptico chiarirà i motivi del decesso. La donna era indagata per omicidio stradale: a marzo scorso investì e uccise un 59enne volontario della Croce Rossa, a Cava de' Tirreni. La perizia della Procura di Nocera Inferiore, richiesta per ricostruire la dinamica dell'incidente, aveva accertato le sue responsabilità, in ragione anche dell'alta velocità sostenuta dalla donna, mentre guidava un Suv. All'interno erano state trovate tracce di metadone. Da tempo la donna era in comunità per seguire un programma di recupero.