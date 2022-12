Salerno piange Giovanni Vitale: il messaggio-ricordo di Paky Memoli

La notizia della scomparsa del giornalista Giovanni Vitale sta facendo il giro della città di Salerno provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano. Tra chi ha avuto modo di frequentarlo e apprezzarlo c’è sicuramente la vice sindaca Paky Memoli che, attraverso la nostra redazione, rivolge un messaggio commosso all’amico volato in cielo nelle ultime ore.

Caro Giovanni,

Te ne sei andato nel giorno in cui sta per nascere Gesù Bambino. Tu, appassionato dell’arte presepiale, con i tuoi innumerevoli presepi che amavi tanto. Mi mancheranno le nostre chiacchierate in ambulatorio sulla Salerno che hai tanto amato. Sei stato un uomo onesto, leale, stimato, generoso, equilibrato, discreto, apprezzato, attento, sorridente. Hai sorriso alla vita anche quando è stata dura con te, perché ritenevi che il sorriso permettesse all’anima di respirare e che il mondo fosse più luminoso dietro ad un sorriso. Hai sopportato il dolore in silenzio, perché il dolore ti ha regalato il coraggio di andare avanti insieme a Maria Rosaria e Sara. E pensavi a Simone in silenzio, perché lui era in Paradiso, quel Paradiso che oggi ha accolto anche te. Oggi, da lassù, veglia su tua moglie e tua figlia. Ti voglio bene Giovanni.