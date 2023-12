Salerno piange Alberto Finizio, storico titolare del Bar Nazionale

Lutto nel mondo del commercio salernitano per la scomparsa di Alberto Finizio. Aveva 64 anni ed era molto conosciuto in città per essere stato, negli anni passati, lo storico titolare del Bar nazionale, che si trovava tra via Roma e il Lungomare Trieste, nei presso dell’ex hotel Diana.

Il cordoglio

La notizia sta girando in queste ore nei gruppi Facebook del capoluogo suscitando dolore in quanti lo conoscevano. Sempre gentile, disponibile con tutti, Finizio era stimato da clienti e commercianti soprattutto del centro cittadino. Le esequie saranno celebrate domani presso la chiesa del Volto Santo, nel quartiere Pastena.