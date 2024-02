Teatro a lutto: addio all'attore/regista galatuomo Antonio La Monica

Lutto a Salerno per la scomparsa di Antonio La Monica. Attore, regista e commediografo, La Monica per molti anni ha lavorato anche presso la Banca di Salerno ed è stato, dal 2001 al 2006, anche consigliere comunale nel capoluogo. La notizia della sua scomparsa sta facendo, in queste ore, il giro della città (e non solo) suscitando dolore in quanti lo conoscevano.

Il messaggio

Il ricordo del sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante: "Grande dolore per la morte di Antonio Lamonica, un amico carissimo, persona perbene, onesta, leale, con grande passione per la politica, per il teatro, per la Salernitana. Ho condiviso con Antonio dal 2001 cinque anni al comune di Salerno in una bella esperienza amministrativa che ci ha consentito una bella e profonda amicizia oltre che un buon lavoro. Ultimamente Antonio era tornato a tempo pieno a dedicarsi alla sua passione giovanile, il teatro che ha sempre amato. E’ stato di scena più volte, con la sua compagnia, anche a Baronissi. Un salernitano vero; un’altra grave perdita per la città. Un abbraccio affettuoso ai carissimi Mena e Francesco".

Il cordoglio del sindaco Vincenzo Napoli: "La Civica Amministrazione partecipa al cordoglio per la morte di Antonio La Monica. Ai familiari, amici e compagni d'arte un abbraccio di fraterna solidarietà. Antonio La Monica è stato tra i più vivaci e creativi protagonisti della vita artistica e culturale cittadina. Attore e regista in ogni spettacolo profondeva passione, competenza ed enorme rispetto per il pubblico. Ne ricordiamo anche, con gratitudine, l'impegno profuso come consigliere comunale tra il 2001 ed il 2006. Addio, caro Antonio. Resterai sempre nei nostri cuori".