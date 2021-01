Lutto a Salerno, addio ad Antonio Romano detto "Stacchin"

Lutto a Salerno per la scomparsa di Antonio Romano, conosciuto con il soprannome di “Stacchin”. Come ricorda “Le Cronache”, è stato uno dei protagonisti dei tornei di calcio dei bar e di quelli estivi che, negli anni scorsi, animavano la città. Era un ex lavoratore della Compagnia Portuale.

I funerali

Le esequie sono state celebrate, questa mattina, all’interno della chiesa di “Madonna di Fatima”, nel quartiere di Pastena, dov’era molto conosciuto.