Lutto nel mondo della cultura salernitana: addio al professore Attilio Bonadies

Lutto nel mondo della cultura salernitana per la scomparsa di Attilio Bonadies. In città era molto conosciuto per essere stato un docente di lettere, attore, regista e anche interprete in diversi spettacoli del Teatro Popolare Salernitano. Inoltre, è stato lettore in molti eventi culturali e teatrali, alcuni dei quali dedicati al poeta Alfonso Gatto. Numerosi i messaggi di cordoglio che, in queste ore, vengono pubblicati sui social in sua memoria.