Lutto a Salerno, addio al maestro pasticciere Carmine Arienzo

Salerno piange la scomparsa del Maestro Pasticciere Carmine Arienzo, 77 anni, titolare dell’omonima pasticceria del capoluogo. Un volto noto e stimato in città non solo per la sua professionalità ma anche per il suo essere gentile e cordiale con tutti.

I funerali

“Ti ricorderemo così… sempre pronto a soddisfare i desideri di tutti. Grazie per essere stato il nostro maestro di lavoro e di vita” scrivono, su Facebook, i suoi collaboratori. Arienzo lascia la moglie Lucia e la figlia Francesca. I funerali saranno celebrati domani (sabato 12 marzo), alle 15, nella Chiesa di Cappelle.