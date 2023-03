Torrione piange il fioraio buono e gentile: addio a Carmine Trezza

Dolore e incredulità a Torrione per l’improvvisa scomparsa di Carmine Trezza, noto fioraio del quartiere di Torrione. Aveva 47 anni. A sottrarlo all’affetto e all’amore di familiari e amici è stato un malore improvviso.

Il lutto

Carmine, chiamato da molti “Carminuccio”, conosciuto per essere un fioraio buono e gentile, lascia il padre Domenico, la madre Linga, la sorella Antonella, il fratello Alfonso, e tantissime persone che gli volevano bene. I funerali saranno celebrati domani (1 aprile 2023) alle ore 11 nella Chiesa di San Leonardo (in via San Leonardo).