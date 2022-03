Lutto a Salerno e Nocera, addio all'ex comandante dei vigili Giancarlo Correale

Dolore a Salerno per la scomparsa di Giancarlo Correale, 62 anni, ex comandante della Polizia Municipale ora in pensione. Era originario del Parco De Martino, in via Clark dove viveva da ragazzo. Correale, molto stimato anche fuori dal capoluogo (è stato anche alla guida dei vigili urbani di Nocera Inferiore), lascia la moglie Anna Maria Vitolo, i figli Ernesto e Silvia.

I funerali

La salma proveniente dall’ospedale “San Leonardo” giungerà martedì 15 marzo alle 10 nella Chiesa Madonna di Fatima, a Pastena, dove sarà celebrato il rito funebre.

Il cordoglio

Dal Comune di Nocera Inferiore fanno sapere che "il sindaco Manlio Torquato e l'amministrazione comunale esprimono il proprio sincero cordoglio alla famiglia Correale per la scomparsa del dott. Giancarlo già comandante della Polizia Locale del Comune di Nocera Inferiore". Addolorato anche l'ex primo cittadino Antonio Romano che ricorda: "La ferale notizia della morte del Comandante Giancarlo Correale mi ha lasciato attonito e addolorato.Ci ha lasciati un fedele servitore delle Istituzioni, un uomo perbene. Nell’anno 2002 lo volli con forza a Nocera Inferiore, consapevole che con l’esperienza e le competenze maturate nella Polizia di Stato avrebbe contributo ad innalzare il livello di sicurezza della nostra città. Così fu! In quel periodo la sinergia con le altre forze dell’ordine fu straordinaria, la sicurezza era percepibile anche ai meno attenti. Abituò i nostri giovani concittadini, e quelli che provenivano dai paesi vicini, all’uso del casco. Portò avanti tenacemente e con successo il suo sogno di realizzare la Polizia Locale dell’Agro, consapevole che Nocera Inferiore è il capoluogo dell’Agro Sarnese Nocerino.Piango anche il leale e fedele amico Giancarlo, col quale ho condiviso anche indimenticabili momenti goliardici. Resterei sempre nel mio cuore.Alla moglie ed ai figli un caro abbraccio.La terra ti sia lieve, Giancarlo"