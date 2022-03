Secondo lutto per la famiglia Correale: addio ad Ernesto, fratello di Giancarlo

A due settimane di distanza dalla scomparsa del fratello Giancarlo, ex comandate dei vigili urbani di Salerno, è venuto a mancare ieri Ernesto Correale, ispettore del Ministero delle Politiche Agricole. La notizia si è diffusa nelle ultime ore in città provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano.

Il lutto

Ernesto Correale lascia la moglie Graziella, la sorella Teresa, il fratello Alfredo e tante persone che gli volevano bene. Le esequie, questa mattina, alle 11 presso la Chiesa di San Domenico, in Largo San Tommaso D’Aquino.