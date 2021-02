Salerno piange Federico Russo, il galantuomo buono che tifava Salernitana

Salerno piange Federico Russo, responsabile del Caf (Centro di Assistenza Fiscale) Confasi (Confederazione Autonomia Sindacati Italiani) di Salerno. Russo era molto conosciuto nel mondo sindacale , ma anche in quello politico e sportivo. Aveva rapporti personale e professionali con tutti, e, da sempre, era grande tifoso della Salernitana.

Il ricordo

Numerosi i messaggi di cordoglio che, in queste ore, in tanti stanno lasciando sulla sua pagina Facebook. Tra questi: “Sicuramente una delle persone più belle che abbia conosciuto. Torneremo a fare pronostici e tifare granata” scrive Lulu D’Amato. “Ci ha lasciato un uomo buono e mite. Un galantuomo col granata nel cuore” è il messaggio di Nicola Roberto. “Le serate per i tuoi concorsi, lo sport, la passione per i giovani. Ogni pomeriggio passavi davanti alla mia segreteria sul Carmine, scambiavamo sempre qualche chiacchiera…ci mancherai” è il ricordo dell’ex consigliere regionale Anna Petrone.