Salerno piange Francesco Casaburi, era conosciuto come "Pitstoplive"

Salerno piange la scomparsa di Francesco Casaburi, 54 anni, conosciuto da tutti come Pitstoplive, per l’omonima attività di vendita di accessori, ricambi, parti speciali, abbigliamento tecnico per moto e scooter.

Il dolore

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno affollando, in queste ore, la bacheca del suo profilo Facebook per ricordarlo. Casaburi rimarrà nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano per la sua simpatia, il suo altruismo e la sua grande passione per le moto.