Lutto nel commercio: addio a Franco Ricciardi, storico titolare della boutique “Donna”

Lutto nel mondo del commercio a Salerno per la scomparsa di Franco Riccardi, storico titolare della boutique “Donna”, situata a pochi metri di distanza da Corso Vittorio Emanuele.

La fama

Era molto conosciuto in città non solo per la sua gentilezza e per la qualità della merce che vendeva, ma anche per i foulard di Hermes che da sempre amava indossare. La notizia del suo decesso sta facendo in queste ore il giro dei social provocando in immenso dolore in quanti lo conoscevano