Addio a "Fulvietto" De Maio, ex portiere della Salernitana: il cordoglio del sindaco

Dopo l’esperienza come calciatore, durante la quale vinse lo scudetto “Berretti” nel 1969 quando l’allenatore era Mario Saracino, è stato per anni un opinionista in diverse emittenti televisive

La notizia è arrivata, nel pomeriggio, come un fulmine a ciel sereno: l’ex portiere della Salernitana Fulvio De Maio è volato in cielo dopo aver combattuto per anni contro un brutto male.

La passione per i granata

“Fulvietto”, così era chiamato da amici e tifosi, dopo l’esperienza come calciatore - durante la quale vinse lo scudetto “Berretti” nel 1969 - è stato per anni opinionista in diverse emittenti televisive salernitane. La Salernitana era, da sempre, la sua grande passione. Oggi ha chiuso gli occhi in ospedale lasciando un vuoto incolmabile in quanti lo conosceva. Lascia la moglie Silvana e i due figli. Numerosissimi sui social i messaggi di cordoglio e affetto da amici, colleghi, ultras e tanti salernitani che lo conoscevano e lo seguivano in tv.

Il cordoglio del sindaco

Addolorato Vincenzo Napoli: "La morte di Fulvio De Maio addolora profondamente me e l'intera città di Salerno. "Fulvietto" era innamorato di Salerno fin da giovanissimo quando ha indossato la casacca della Salernitana. Una passione che ha ispirato il suo impegno politico e la sua attività di commentatore sportivo sempre grintoso come sul terreno di gioco. Ai familiari ed amici un abbraccio di fraterno cordoglio".