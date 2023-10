Salerno piange Fulvio Maffia, direttore del Conservatorio "Martucci"

Dolore e sconcerto, a Salerno, per l’improvvisa scomparsa del Maestro Fulvio Maffia, direttore del Conservatorio Statale “Giuseppe Martucci”. E’ deceduto, sembra a causa di un malore fulminante, la scorsa notte. La notizia sta facendo, in queste ore, il giro della città provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano.

I messaggi di cordoglio

Il sindaco Vincenzo Napoli: "Partecipiamo al cordoglio per la prematura scomparsa del maestro Fulvio Maffia. Un abbraccio a familiari, amici ed allievi. La nostra comunità è grata al carissimo Fulvio per il suo straordinario impegno come direttore del Conservatorio. Con la sua competenza e coinvolgente passione ha portato il Conservatorio a livelli di eccellenza didattica ed artistica contribuendo alla formazione di migliaia di musicisti. Ha valorizzato i talenti e diffuso l'amore per l'arte e la bellezza. Ne serberemo con riconoscenza il ricordo e l'ispirazione".

Il segretario del Psi Vincenzo Maraio: “Una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Ci lascia l'amico e compagno Fulvio Maffia, persona perbene, uomo di altissimi valori, grande professionista sempre impegnato per i suoi allievi e per il Conservatorio di Salerno.Nel ricordo delle tante battaglie portate avanti insieme, ci stringiamo intorno al dolore dei suoi cari in questa giornata davvero triste per tutti noi”. Maffia, nel 2020, fu candidato nelle liste socialiste alle elezioni regionali del 2020.

La preside del liceo Alfano I e consigliera comunale Elisabetta Barone: “Un uomo straordinario che si è speso generosamente per il conservatorio e per la città. Disponibile sempre, con una capacità di visione che riusciva ad immaginare scenari inediti e a costruire opportunità e bellezza per tutti. Ci manca già il suo sorriso, la sua umanità, la sua intelligenza, il suo amore per la musica, l’arte e la bellezza”.