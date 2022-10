Muore durante un'immersione il colonnello Mambor, guidò anche i Ros a Salerno

E' morto giorni fa il Colonnello dei carabinieri, Gabriele Mambor, nella sua carriera aveva guidato il comando Ros a Salerno, occupandosi tra l'altro anche dell'indagine sulla compravendita di voti a Nocera Inferiore, diventata poi l'inchiesta "Un'altra storia". A queste si aggiungono i tanti lavori investigativi sulla criminalità organizzata in tutta la provincia di Salerno.

La tragedia

Il comandante provinciale in servizio a Crotone, è morto durante una immersione. L’ufficiale, di 49 anni, di Roma, era appassionato di pesca subacquea e, come faceva spesso, si era immerso nel mare antistante la costa crotonese. Probabilmente un malore durante l’immersione gli è stato fatale. Il corpo è stato recuperato nei pressi della spiaggia di fronte al cimitero della città. Mambor era arrivato al comando dell’Arma provinciale di Crotone nel settembre del 2020 da Bari dove aveva comandato il Reparto operativo. Precedentemente era stato in servizio in Calabria nei Cacciatori di Vibo Valentia e al comando del Ros di Reggio Calabria.