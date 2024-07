Salerno piange la scomparsa di Giovanni Garzia: il dolore sui social

Salerno piange la scomparsa di Giovanni Garzia. L’uomo, 51 anni, è deceduto improvvisamente nella giornata di ieri lasciando un vuoto incolmabile in quanti lo amavano, a partire dalla mamma Assunta, la moglie Anna, i figli Antonio, Ilaria e Rosario, i fratelli Gennaro e Antonino, le sorelle Rosanna e Carla.

Le esequie

Numerosi sono, in queste ore, i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e conoscenti. I funerali di Giovanni Garzia saranno celebrati oggi, alle 17.30, presso la Chiesa della Santissima Annunziata in via Portacatena.