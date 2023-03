Salerno piange il professore Peppino Cacciatore, filosofo ed ex consigliere comunale

Lutto, oggi, a Salerno, per la scomparsa del professore Giuseppe Cacciatore, filosofo ed ex politico (è stato consigliere comunale ed assessore con il Partito Comunista Italiano) da sempre conosciuto e stimato in città e non solo. Aveva 77 anni ed era malato da tempo. Ordinario di Storia della Filosofia presso la Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: ne è stato anche il presidente del Corso di Laurea negli anni 1990 e 1995. Dal 2001 al 2007 è stato direttore del dipartimento di filosofia “Antonio Aliotta” presso la stessa università.

La carriera

Ha tenuto numerose conferenze presso le Università di Barcellona, Berlino, (Freie Universität Berlin e Humboldt Universität), Bochum, Brema, Brno, Bruxelles, Düsseldorf, Essen, Graz, Halle, Lipsia, Maracaibo, Monaco di Baviera, Parigi, Potsdam, Valencia, Varsavia, Città del Messico (UNAM e UIC). È vicepresidente del CdA e membro del comitato scientifico dell’Istituto di Studi Latinoamericani (ISLA) di Pagani, del quale è diventato direttore a partire dal 2007. Nel 2007 è stato nominato socio corrispondente dell’Accademia nazionale dei Lincei. Dal 2013 è presidente della Società Salernitana di Storia Patria Nel 2013 è stato insignito del premio nazionale “Frascati Filosofia”. È stato Presidente della Società Italiana degli storici della filosofia dal 2010 al 2014. È dal 2014 coordinatore del dottorato di ricerca in Scienze filosofiche dell’Università di Napoli “Federico II”. A partire dal 2015 è stato nominato rappresentante dell’Università di Napoli “Federico II” nel comitato tecnico-scientifico del Consorzio universitario Civiltà del Mediterraneo.

Lo sport

Il professore Cacciatore non ha mai nascosto la sua grande passione per la Salernitana, di cui da sempre era un assiduo tifoso.