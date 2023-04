Lutto a Salerno: muore il professore Pino Cantillo, filosofo ed ex assessore

Lutto a Salerno per la scomparsa del professore Giuseppe (detto Pino) Cantillo. Aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera è stato professore emerito di filosofia morale presso la Facoltà di Lettere dell’Università “Federico II” di Napoli e anche assessore comunale alla cultura, a Salerno, negli anni ’90, durante la prima giunta guidata da Vincenzo De Luca. Militante storico del Pci, il filosofo Cantiello era considerato a tutti gli effetti l’erede di Aldo Masullo.

“Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la scomparsa del professor Giuseppe Cantillo. Alla moglie Lucia Di Leo, ai figli Andrea e Raffaella ed a tutti congiunti le condoglianze per la scomparsa di un amato concittadino. Pino Cantillo è stato protagonista della vita accademica e culturale della nostra comunità. Come insegnante e studioso ha contribuito alla formazione di numerose generazioni di allievi ispirati dal rigore del suo pensiero. Ne ricordiamo anche la passione e l'impegno civile in uno con l'amore per la sua città”.