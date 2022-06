Salerno piange Graziano Brancaccio, giovane guerriero dal cuore granata

Salerno, la tifoseria granata ed in particolare il quartiere di Torrione perde uno dei suoi figli più cari. Oggi, infatti, è volato in cielo Graziano Brancaccio, giovane ultras della Salernitana che, da tempo, combatteva contro una grave malattia. In tantissimi, durante questo periodo di sofferenza, hanno sostenuto lui e la sua famiglia anche attraverso una raccolta fondi per sostenere le spese necessarie per sottoporsi alle cure. La notizia della sua scomparsa sta facendo il giro della città e dei social. Sono centinaia i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare alla famiglia.

Il cordoglio granata

Il messaggio del Centro Coordinamento Salernitana Club: “Il Presidente Riccardo Santoro e tutto il CCSC esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa del giovane tifoso Graziano Brancaccio .La notizia lascia attoniti, un altro cuore Granata che vola in cielo. Farà il tifo per la nostra amata Salernitana dalla curva sud del Paradiso. Alla famiglia le più sentite condoglianze ed un abbraccio agli amici del club Torrionesi”.

Il ricordo del Collettivo Amici della Salernitana: “Abbiamo sperato che tutto si risolvesse con una dura battaglia. Ogni qualvolta ci vedevamo, il nostro motto era quello della curva! Fino alla fine! Ma oggi la triste e dura notizia! Graziano lascia la nostra terra per approdare nei cieli della vita eterna. Grazia’, ci siamo sbagliati! Oggi è l’inizio della eterna vita! Non dimenticheremo mai il tuo sorriso, la tua forza d’animo il grande guerriero che sei. La tua battaglia è stata simbolo di speranza di tutti noi!

Ora vola più in alto che puoi…Sii la nostra stella nel firmamento ultras! “Cia’ Fausti’”