Salerno piange Lello Gaglione, il fotografo della movida by night: il ricordo degli amici

Salerno piange Lello Gaglione, noto fotografo della movida by night del capoluogo, che, purtroppo, non è riuscito a vincere la battaglia contro una brutta malattia. La notizia della sua scomparsa si è diffusa, nella tarda serata di oggi, attraverso i social network provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano.

Il ricordo degli amici

“Hai combattuto tanto contro un mostro che ormai nelle nostre zone ha preso il sopravvento, te ne sei andato nel giorno che a te più piaceva, il sabato!” scrive un amico su Facebook. “Quanti ricordi insieme ! Quante serate ! Che tu possa scattate tante foto tra gli Angeli amico mio. Tante luce” gli fa eco un’amica. E un’altra ancora: “Non ci sono parole. Il sabato sera era una tappa fissa essere onorati nel farsi fotografare da te .. che tu possa riposare in pace…". Sono centinaia i messaggi che, in queste ore, vengono pubblicati sul profilo Facebook di un uomo che si è sempre fatto volere bene da tutti.