Mariconda sotto choc per la scomparsa di Marcello: il cordoglio sui social

Dolore e sconcerto nel quartiere Mariconda a Salerno per l’improvvisa scomparsa di Marcello Scannapieco. La notizia della sua morte sta facendo il giro dei social provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano.

Il cordoglio sui social

Decine e decine i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook. Tra questi, quello di Fiorella che racconta: “Ieri eri a casa mia con tutta la squadra per lavori,non posso credere che tu sia volato via cosi all'improvviso. Ragazzo d'oro, umile, semplice, educato, lavoratore e tanto ma tanto buono.Lunedì non ti vedrò arrivare al cancello, mi hai stravolta. Riposa Marcello e veglia dal cielo la tua piccolina che tanto me ne parlavi. Mancherai a tutti. Sentite condoglianze a tutta la famiglia. Il cordoglio di una società di cui Marcello era dipendente: “La Salerno Trasporti, colpita nel profondo per la triste notizia della prematura scomparsa del caro Marcello, si stringe intorno alla famiglia Scannapieco. Marcello è stato un onore averti avuto come parte integrante della nostra grande "famiglia"