Salerno piange Orazio Boccia, fondatore delle omonime "Arti Grafiche": il cordoglio del sindaco

Scompare a 90 anni Orazio Boccia, uno dei pionieri dell'imprenditoria italiana delle arti grafiche e fondatore a Salerno delle Arti Grafiche Boccia e padre dell'ex presidente di Confindustria e attuale presidente della Luiss Vincenzo Boccia.

La carriera

Nato a Salerno da una famiglia di origini modeste, orfano di padre a undici anni, abituato a lottare quotidianamente per la sopravvivenza, rinchiuso in un orfanotrofio detto “il serraglio”, Boccia crea poi un piccolo impero nel mondo dell'industria grafica: la Arti Grafiche Boccia, un'azienda che opera attualmente per i principali editori europei e che l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha definito come "l'immagine di un Mezzogiorno capace di far emergere e valorizzare le sue migliori energie, concorrendo con il proprio fattivo apporto allo sviluppo dell'Italia intera"'. Azienda definita nel 2015 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "come un'esperienza di notevole interesse". E la storia di Orazio Boccia è stata raccontata nel volume 'Storia di uno scugnizzo', edito da Guida Editori, e curato dai giornalisti Bruno Bisogni e Roberto Race. Il libro è il racconto di un'epoca, quella del dopoguerra e degli anni del boom, in cui si poteva passare dalla miseria e dalla fame, quella vera, alla costruzione, tra mille difficoltà, di un'impresa prima artigianale e poi sempre più attrezzata con tecnologie innovative.

Il cordoglio del sindaco Enzo Napoli: