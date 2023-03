Salerno piange Paolo Carbone, decano degli avvocati penalisti: domani i funerali

Salerno piange la scomparsa dell’avvocato penalista Paolo Carbone. Aveva 84 anni e soltanto tre mesi fa, lo scorso dicembre, festeggiò i 50 anni di professione. A novembre, invece, fu insignito dal Prefetto “Cavaliere al merito del lavoro e della cultura”. Carbone, originario di Grumento Nova (Potenza), ha difeso nel corso della sua carriera molti imprenditori e politici salernitani, tra questi ultimi anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel processo Crescent. Lo stimato legale si è spento questa mattina all’ospedale “Gemelli” di Roma dov’era ricoverato. I funerali saranno celebrati domani, alle ore 15.30, alla Chiesa dei Sacro Cuore di Salerno.

La Civica Amministrazione partecipa all'unanime cordoglio per la morte dell'avvocato Paolo Carbone. Ai congiunti, colleghi ed allievi, amici che lo ebbero caro giungano le più sentite condoglianze per la grave perdita.

Paolo Carbone è stato uno dei più importanti protagonista della vita legale e giudiziaria della nostra comunità. All'altissima competenza giuridica e professionale univa una profonda umanità. Un servitore probo del Diritto e della Giustizia che ha onorato la toga e l'alta missione civile dell'Avvocato.

Nel momento del commiato insieme al dolore esprimiamo la gratitudine per il suo contributo alla vita civile e democratica di Salerno con l'impegno solenne a far tesoro della sua eredità morale, umana e professionale