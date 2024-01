Salerno piange il professore Pasquale Cuffaro, grande appassionato di sport e tifoso granata

Salerno piange la scomparsa del professore Pasquale Cuffaro, 76 anni, conosciuto in città per la sua grande passione per lo sport ed in particolare la Salernitana. Cuffaro, in passato, ha collaborato con il club granata guidato fino a qualche anno fa da Lotito-Mezzaroma come riferimento per l’attività di base e della squadra Pulcini, prima di dedicarsi esclusivamente alla formazione come delegato provinciale dell’Associazione Italiana Allenatori. Per lui, ruoli di rilievo anche presso il Coni e la Figc Campania. Inoltre, era un volto noto della tv locali poiché partecipava spessissimo a trasmissioni sul calcio.

Il messaggio

Il cordoglio del Coni Campania: “Addio a Pasquale Cuffaro, tecnico di grandissime capacità che ha sempre dedicato la sua vita alla formazione dei giovani. Docente della Scuola Regionale dello Sport del Coni e Componente del Comitato Tecnico Scientifico, è stato sempre vicino al mondo del Coni Campania dando il suo grandissimo contributo di competenze umane e sportive. Il Coni Campania e tutto il mondo sportivo sono affettuosamente vicini alla famiglia in questo triste momento”.

Il ricordo di uno degli ex ragazzi della Scuola Calcio Picentia: