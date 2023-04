Lutto a Salerno per la scomparsa di Rocco Vitacca: il ricordo dell'avvocato Provenza

Salerno piange la scomparsa di Rocco Vitacca, stimato bancario della città. Aveva 65 anni. E’ spirato nel giorno di Pasqua dopo aver combattuto contro una grave malattia. Questa mattina sono stati celebrati i funerali nella chiesa del Sacro Cuore.

“Ciao Rocco Vitacca! Intelligente, brillante, spiritoso, generoso ed ironico. Un "uomo buono", come lui ha voluto si scrivesse sull'annunzio funebre. Una chiacchierata con gli amici, la giocata di una bolletta, la partita all'Arechi, una normale cena in compagnia, rappresentavano per lui momenti di grande gioia. Gli bastava poco per essere felice. Lui sapeva vivere perchè apprezzava le cose semplici. Un riferimento insostituibile per le sue amate figlie e un marito speciale , premuroso e protettivo per la moglie Anna. Insieme costituivano un connubio straordinario, una coppia sempre allegra e gioviale. Tifosissimo della Salernitana, senza mai rinnegare l'amore per l'Inter di Helenio Herrera. Non ha mai abbandonato l'umiltà nonostante avesse acquisito ruoli prestigiosi nel settore bancario. Se n'è andato in silenzio e con grande discrezione, quasi come se non avesse voluto disturbare nessuno. Molti non hanno saputo della sua malattia. Ha combattuto come un leone, con tenacia e grande dignità fino all'ultimo respiro. Ciao Rocco ti voglio bene!”.