Lutto a Salerno, addio all'avvocato galantuomo Salvatore Festa

Lutto nel mondo forense di Salerno. Oggi è prematuramente scomparso, l’avvocato Salvatore Festa. Aveva 65 anni ed era molto conosciuto e stimato nel capoluogo. L’avvocato Festa lascia la moglie Antonella Gambardella e il figlio Antonio.

Le esequie

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 14 dicembre, alle 10, presso la chiesa di San Pietro in Camerellis, lungo Corso Garibaldi. La camera ardente è stata allestita presso la Casa del Commiato San Leonardo del Cavaliere Antonio Guariglia situata in via San Leonardo 108.