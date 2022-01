Addio a Sasà, la "bandiera" granata di via Luigi Guercio

Dolore nel quartiere di Torrione, a Salerno, per scomparsa di Salvatore (dettò Sasà), molto conosciuto dagli abitanti per la sua assidua presenza davanti ad un portone di via Luigi Guercio dove amava sventolare la bandiera della Salernitana.

Il cordoglio

Oggi, purtroppo, è volato in cielo e, in tanti, lo stanno ricordando in queste ore sui social scrivendo messaggi di cordoglio alla famiglia.