Salerno piange la scomparsa di Saverio Santoro: i funerali a Giovi

Lutto a Salerno per l’improvvisa scomparsa di Saverio Santoro. Aveva 65 anni. La notizia della sua dipartita sta facendo in queste ore il giro dei social provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano.

L'ultimo saluto

I funerali saranno celebrati domani alle ore 11 presso la Chiesa di Santa Maria dei Campi di Giovi. Lascia il figlio Gaetano, la mamma Anna e la sorella Saba.