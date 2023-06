Salerno piange "Zì Stefano" Avallone, storico gestore del chiosco di gelati al limone a Santa Lucia

Dolore a Salerno per la scomparsa di Stefano Avallone, soprannominato “Zì Stefano”, storico gestore per quasi quarant’anni del chioschetto dei gelati a limone nei pressi della chiesa di Santa Lucia. Negli anni era stato anche titolare del famoso American Bar di via Torrione.

Le esequie

Avallone, 90 anni, si è spento ieri lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia, a partire dai figli Carmine e Mario. I funerali saranno celebrati domani, alle ore 10 presso la parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa in via Virtuoso, nel quartiere di Torrione Alto.