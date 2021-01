Mostra i genitali a due bambini: arrestato 46enne a Salerno

Un 46enne salernitano, già noto per atti persecutori messi in atto in precedenza, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di corruzione di minori.

I due episodi

In particolare, il 12 agosto scorso l’uomo avrebbe mostrato i genitali ad un bambino di 10 anni su Lungomare Colombo; il 25 ottobre, invece, se li sarebbe toccati davanti ad un minore di 6 anni all'interno del Parco Mercatello. Due episodi che sono finiti nel mirino dei militari dell’Arma che, al termine di una serie di indagini, sono riusciti ad identificarlo. Di qui la decisione di sottoporlo agli arresti domiciliari.