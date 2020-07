Motoscafo si ribalta a largo di Camerota: salvato gruppo di turisti

Paura, ieri sera, a largo di Marina di Camerota, dove a causa di un’avaria al motore, un motoscafo ha iniziato ad imbarcare acqua.

I soccorsi

Tanta paura per il gruppo di turisti che era a bordo dell’imbarcazione che, fortunatamente, è stata subito avvistata dalla Cooperativa Cilento Mare. L’equipaggio si è messo all’opera per trarre in salvo i sette malcapitati prima che il motoscafo si ribaltasse completamente e venisse trinato all’interno del porto.