Non rispettano la raccolta differenziata: multati altri tre cittadini a Salerno

I controlli sul corretto conferimento dei rifiuti proseguono anche nei confronti dei singoli condomini presenti nei quartieri della città di Salerno.

Il blitz

Nelle ultime ore, in Via Francesco La Francesca, nel quartiere Carmine, gli operatori ecologici di Salerno Pulita insieme agli agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato tre cittadini per violazioni delle norme sulla raccolta differenziata. Le ispezioni continueranno anche nei prossimi giorni