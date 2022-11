Montagna di rifiuti in pieno centro a Salerno, nuovi controlli: sanzionati molti commercianti

Un noto ristorante, un supermercato, un negozio di prodotti per gli animali: sono alcuni dei commercianti che, nel corso degli ultimi controlli, sono stati individuati dagli operatori della Salerno Pulita come esercenti “poco attenti” alle regole per la raccolta differenziata. Nella frazione indifferenziata è stato trovato di tutto: dall'umido alla plastica passando per la carta. “E' bene ricordare che la racconta della parte non differenziabile dei rifiuti non può essere utilizzata per recuperare il tempo perso negli altri giorni. Simili comportamenti, è giusto ricordarlo, rendono inutile quanto fatto da commercianti e cittadini virtuosi che, per fortuna, sono la stragrande maggioranza” sottolineano da Salerno Pulita.

Il caso

Intanto, sempre nelle ultime ore, una montagna di rifiuti si è formata in pieno centro davanti al Mc Donald’s in via Roma. Un’immagine indecorosa, pubblicata sui social direttamente da Salerno Pulita, che sta suscitando l’indignazione di tanti salernitani. Sugli autori di questa discarica a cielo aperto sono in corso le indagini della Polizia Municipale.