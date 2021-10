Blitz dei Nas di Salerno: sequestrate 5 tonnellate di conserve alimentari fuorilegge

Nell’ambito dei controlli sul territorio, i carabinieri hanno sequestrato 5 tonnellate di conserve alimentari non tracciate, 60 capi di bestiame non identificato correttamente, vincolati oltre 100 confezioni di integratori alimentari e sospeso una pizzeria e un centro imballaggio uova

Blitz dei carabinieri del Nas di Salerno tra le province di Salerno, Avellino e Benevento. Nell’ambito dei controlli sul territorio, i carabinieri hanno sequestrato 5 tonnellate di conserve alimentari non tracciate, 60 capi di bestiame non identificato correttamente, vincolati oltre 100 confezioni di integratori alimentari e sospeso una pizzeria e un centro imballaggio uova, a causa di non perfette condizioni igienico sanitarie e strutturali.

I dettagli

Nel corso dei servizi sono stati sequestrati circa 5 tonnellate di conserve alimentari non tracciate e 60 capi di bestiame non correttamente identificato; vincolati oltre 100 confezioni di integratori alimentari, non etichettate in lingua italiana; sottoposti a sospensione dell’attività – in collaborazione con il personale delle Asl locali una pizzeria e un centro imballaggio uova, a causa di non perfette condizioni igienico sanitarie e strutturali. Il valore complessivo delle strutture interessate dai provvedimenti ammonta a circa 750.000,00 euro.