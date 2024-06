Ladro seriale in manette, aveva precedenti anche in provincia di Salerno

I carabinieri di Merano, al termine di una approfondita attività di indagine, hanno individuato e tratto in arresto un cittadino albanese che latitava nella città del Passirio dal 2020. L'uomo era stato condannato in maniera definitiva a scontare 2 anni e 2 mesi di carcere per aver commesso vari reati contro il patrimonio, con tanto di ordine di cattura emesso dalla Procura di Nocera Inferiore.

I precedenti

L'arresto è giunto al termine di un'attività d'indagine condotta dai militari dell'arma, che ha consentito a individuare il cittadino pluripregiudicato resosi responsabile di svariati reati contro il patrimonio. Nello specifico il soggetto era noto nelle Province di Napoli, Salerno e Benevento per la sua abilità nel perpetrare furti in abitazione.