Disagi sulla linea "storica", Rfi valuta l'acquisto dell'immobile

E' in corso una trattativa tra l’azienda ferroviaria e i proprietari della casa che rischia di cadere sulla linea “storica” Salerno Napoli, per sbloccare la situazione. Da notizie apprese da dal Gruppo Pendolari, infatti, pare che Rfi, Rete ferroviaria italiana, abbia manifestato l’intenzione di acquistare la casa che rischia di cadere sui binari della linea “storica” Napoli Salerno, al confine tra Salerno e Vietri sul Mare.

Gli incontri

La notizia arriva dalla Prefettura di Salerno, con il prefetto impegnato a coordinare e gestire diversi incontri, con l'obiettivo di superare gli ostacoli sorti dopo che sulla linea ferrata, a causa del maltempo, il 20 gennaio erano caduti sassi e fango. Un modo, questo, anche per evitare probabilmente un lungo contenzioso e procedere, quanto prima, al piano di messa in sicurezza. Emiddio Ventre, portavoce del Gruppo Pendolari e linea storica, ha riferito di una telefonata intercorsa con un dirigente della prefettura. “Il prefetto - ha scritto - tramite i suoi uffici ci ha assicurato il massimo impegno per individuare una soluzione che possa alleviare nel più breve tempo possibile i disagi che noi pendolari stiamo vivendo da più di tre mesi. Ad aprile si sono succedute diverse riunioni tra i vari attori in causa. Mi è stato confermato che è in corso una trattativa per l’acquisto dell’immobile pericolante da parte di Rfi per la successiva messa in sicurezza”.