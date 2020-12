Operaio cavese precipita dal tetto di una fabbrica a Salerno e muore: aperta un'inchiesta

Proseguono le indagini dei carabinieri di Salerno per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente verificatosi, nel pomeriggio di ieri, nella zona industriale, dove ha perso la vita un operaio. Si tratta di Michele Santoriello, 47 anni, residente nella frazione “Sant’Anna” di Cava de’ Tirreni. Lascia la moglie e due figli.

La dinamica

La tragedia si è consumata intorno alle 14.40 presso il deposito industriale dell’ex Pennitalia. Santoriello, insieme ad altri colleghi operai, stava effettuando dei lavori di manutenzione al capannone abbandonato quando, improvvisamente, è caduto dal tetto facendo un volo di circa sei metri. L’impatto con il suolo è stato violentissimo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimarlo fino all’ospedale “Ruggi d’Aragona”, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

All’ex Pennitalia sono arrivati anche i carabinieri, i quali hanno ascoltato le testimonianze degli altri operai e anche dell’amministratore della ditta edile per la quale lavorava la vittima. Oggi saranno effettuati nuovi sopralluoghi per verificare se l'incidente sia scaturito da una tragica casualità oppure da un problema di mancata sicurezza. Intanto è stata sequestrata anche la cartella clinica di Santoriello. E’ molto probabile che la Procura di Salerno disponga l’autopsia per accertare le reali cause del decesso.