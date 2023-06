Comune di Salerno, c'è un "progressista" in Giunta: Rocco Galdi nominato assessore

Arriva la conferma alle indiscrezioni delle ultime settimane. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha nominato, oggi, assessore alla mobilità il consigliere comunale Rocco Galdi. “Al neo assessore gli auguri per il nuovo ed importante incarico assunto nell'ambito della Giunta Comunale in un settore nevralgico per la vita della nostra comunità” è il messaggio del primo cittadino.

La staffetta

Galdi è il primo esponente della lista dei “Progressisti” ad entrare in Giunta dopo l’inchiesta giudiziaria sulle cooperative che travolse l’amministrazione comunale. Al suo posto entrerà in consiglio comunale la prima dei non eletti Alessandra Francese.