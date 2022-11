Salerno, in costruzione un palazzo moderno con il giardino verticale

E' in corso di realizzazione, in via Irno, un edificio completamente moderno progettato dall’architetto Gianluca Calabrese. Saranno realizzati sette appartamenti da 100mq ciascuno (oltre 120mq quadri di balconi per ogni appartamento). Quindi uno per piano. Un locale commerciale dal 150mq e, interrati, i box auto.

Le caratteristiche

. Al piano terra (commerciale), l’ampio locale progettato può contare su un’area esterna di circa 200 mq. La caratteristica dell’edificio si evidenzia sugli ampi balconi, diversi da piano a piano e con sbalzi fino ai 4.00 metri, con quest’ultimi definiti da un sistema vegetativo di fioriere di varie dimensioni che arricchiscono il prospetto e concedono linfa visiva agli occhi ed al cuore. Le ampie vetrate e l’utilizzo di materiali di prima qualità (legno, vetro, wpc) fanno del Palazzo Via Irno un fiore all’occhiello che va ad impreziosire il “tesoro” abitativo del parco urbanistico di uno dei punti nevralgici del territorio salernitano”.

Le foto sono di Antonio Capuano