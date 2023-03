Omicidio di via San Leonardo, chiuse le indagini per il badante

Sono chiuse le indagini per Giuseppe Buono, il badante 42enne di Baronissi (difeso dall’avvocato Assunta Mutalipassi) che il 9 luglio scorso, in via San Leonardo di Salerno, durante una rapina uccise Maria Grazia Martino, 91 anni, ferendo gravemente la sorella 87enne, Adele.

Le accuse

La procura di Salerno gli contesta i reati di rapina, omicidio e tentato omicidio. Dalle indagini si scoprì che l'uomo conosceva l’appartamento di via San Leonardo: in passato era stato il badante delle due anziane. «Conoscendo - spiega l'organo inquirente - le abitudini delle due donne e l’ingente disponibilità di danaro custodita in casa», il 42enne avrebbe scavalcato un muretto laterale introducendosi nella corte interna ai piedi della casa. Lì avrebbe afferrato una mazza di ferro di 30 centimetri e si sarebbe introdotto in casa dalla porta d’ingresso «lasciata sempre socchiusa dalle due anziane». Poi, avrebbe afferrato la borsa di Adele Martino, nella quale c’erano 3.400 euro in contanti. Infine l'aggressione: «Trovandosi dinanzi le due anziane signore, che per lo spavento iniziavano a urlare e a chiedere aiuto e si voltavano nel tentativo di fuggire», Buono sferrava la mazza di ferro contro Adele, «seguita da Maria Grazia». La prima capitolò per le scale, travolgendo la sorella, morta dopo una lunga agonia. E mentre le due anziane erano immobili al suolo, Buono «continuava a cercare il denaro (in casa erano custoditi 380mila euro in contanti) in tutte le stanze della casa». Il fratello convivente delle due donne, 89enne e malato, «veniva chiuso dall’esterno nella stanza da letto». Lo liberò la Squadra mobile poi. L'altra sorella riuscì a salvarsi, invece, dopo un lungo periodo di ricovero in ospedale.