Uccide il compagno di cella, dall'autopsia i contorni della dinamica

Si attende l'esito dell'autopsia ma va anche chiarita la dinamica, per dare un senso all'omicidio di Khalil Trabelsi, compagno di stanza tunisino di un ragazzo extracomunitario del Marocco, di 24 anni, E.J.A. le sue iniziali. Il giovane risponde di omicidio volontario, consumato all'interno del carcere di Fuorni, giorni fa.

Le indagini

Decisivi saranno i risultati degli esami autoptici. La vittima potrebbe essere stata sgozzata, forse al culmine di una lite per futili motivi. Spetterà alla polizia penitenziaria ciharire il tutto, dietro il coordinamento della procura. Gli inquirenti hanno sequestrato dei pantaloncini sporchi del ragazzo, le sue ciabatte, un paio di forbici piccole con punte arrotondante, parti di uno sgabello spezzato con tracce ematiche, che saranno analizzate. A seguire una maglietta, un laccio di nylon e una stampella ortopedica. L'indagato ha già una condanna precedente, risalente al 2021, quando a Sarno - insieme ad un connazionale - tentò di far saltare in aria l'appartamento di un connazionale con una bombola del gas.