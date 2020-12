Lavora alla manutenzione di un tetto, operaio muore dopo caduta di sei metri

Un uomo di 47 anni, operaio, è morto a Salerno dopo un incidente mortale avvenuto sul posto di lavoro. E' accaduto in uno stabilimento della zona industriale. L'uomo sarebbe caduto da circa sei metri, mentre lavorava alla manutenzione di un tetto. L'impatto gli ha provocato ferite fatali interne, facendolo morire sul colpo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Sull'episodio indagano i carabinieri guidati dal colonnello Gianluca Trombetti, che hanno provveduto a sequestrare l'area dove si è registrato l'incidente, per poi avviare le indagini e ascoltare i primi testimoni. Bisognerà ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore, non è escluso che a coadiuvare i militari ci saranno anche i tecnici dello Spisal.